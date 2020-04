Piazza Affari maglia rosa d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con segni positivi, seguendo il buon andamento dei futures a stelle e strisce che preannunciano un partenza al rialzo per la borsa di Wall Street più tardi. L'attenzione degli investitori è concentrata sullerispettivamente domani (mercoledì) e giovedì. Gli addetti ai lavori si attendono dalle autorità di politica monetaria unSul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,53%. L'è in calo (-0,18%) e si attesta su 1.710,48 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) (-10,49%).Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +218 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,73%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,594%, guadagno moderato per, che avanza dell'1,44%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento dell'1,41%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno del 2,57% sul(+4,47%) e(+3,73%) in buona luce sul listino milanese.di Piazza Affari, brilla nel risparmio gestitocon un rialzo di oltre 6 punti percentuali., guidate da(+6,93%), seguita da(+5,08%),(+4,86%) e(+4,10%).Unico segno negativo nel principale paniere è rappresentato dache cede l'1,64%.