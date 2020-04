Amplifon, utile 1° trimestre crolla a 5,1 milioni per epidemia Covid-19

Amplifon

(Teleborsa) -chiude il 1° trimestre con undi euro, in calo del 72,7% rispetto al primo trimestre 2019.si attestano adi euro, registrando unaa cambi costanti e del 7,3% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo del 2019 per l’emergenza Covid-19.pari a 64,9 milioni di euro, risulta inrispetto allo stesso periodo del 2019, con un’incidenza sui ricavi pari al 17,8%.netto pari adi euro, in linea con i 786,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019, anche dopo esborsi per acquisizioni per 41,7 milioni di euro e nonostante l’impatto negativo dell’emergenza Covid-19.