Wall Street a due velocità

(Teleborsa) - Prosegue con segni contrastanti la borsa di Wall Street, suiStati Uniti e Cina, mentre gli investitori temono una seconda ondata di contagi della pandemia dopo gli sforzi di vari Stati per allentare il lockdown.Sul fronte macro, l'unico dato in agenda è stato quello sugli ordinativi industriali di marzo, crollati oltre il previsto.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,78%; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,36%, scambiando a 2.820,48 punti. Leggermente positivo il(+0,45%) mentre locede lo 0,31%.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,02%) e(+0,48%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,06%),(-1,66%) e(-0,49%).Tra i(+1,74%),(+1,31%),(+1,01%) e(+0,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,72%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,09%.Affonda, con un ribasso del 3,98%.Crolla, con una flessione del 3,54%.Tra i(+4,99%),(+4,97%),(+3,46%) e(+3,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,49%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,78%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,75%.