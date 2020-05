Wall Street prosegue sulla parità in cerca di direzione

Dow Jones

(Teleborsa) -, in cerca di direzione, dopoed i. Sosta intorno alla parità ilche si attesta a 23.854,54 punti; sulla stessa linea lo, che rimane a 2.868,44 punti. In denaro il(+1,22%), come l'S&P 100 (0,3%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,37%),(+0,63%) e(+0,44%). Nel listino, i settori(-1,95%),(-1,50%) e(-1,31%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,00%),(+1,58%),(+1,38%) e(+1,02%).Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,81%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,89%.Al top tra i, si posizionano(+6,67%),(+5,87%),(+3,61%) e(+3,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,42%.In caduta libera, che affonda del 3,60%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,25 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,58%.