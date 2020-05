Borsa di Milano in rialzo con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, favoriti dal positivo dato sule dalleapprontate dalle. Frattanto, laall'Europarlamento cheproporzionando gli stimoli alle condizioni dell'economia.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,078. Lieve miglioramento dello, che scende fino a +244 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,94%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,81%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,54%, composta, che cresce di un modesto +0,69%., che mostra un guadagno dello 0,81% sulApprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,65%),(+1,79%) e(+1,44%). Il settore, con il suo -0,81%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+3,71%) all'indomani dei solidi risultati trimestrali,Ottima performance per, che registra un progresso del 3,04%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,22%.Su di giri(+2%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -3,03%.scende del 2,50%.Calo deciso per, che segna un -1,95%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,87%.