Manifesto per nuovo Green Deal: 110 imprese si mobilitano per la ripresa sostenibile

(Teleborsa) -, per uscire dalla crisi generata dall'epidemia di, avviando un percorso si sviluppo sostenibile. Una proposta che interviene nel dibattito in corso, a livello nazionale ed europeo, sulle misure per il rilancio dell’economia, sollecitando un progetto di sviluppo all’altezza delle sfide della nostra epoca.Il titolo del Manifesto "Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia" indica la via:, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia, ma ancheper il nostro futuro, innanzitutto la grande, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali.Secondo i sottoscrittori, il, che punta ad attivare consistenti finanziamenti comunitari, dovrebbeun nuovo Green Deal, l’ambizioso, dove occorre, il riciclo deie le fonti rinnovabili,e la bioeconomia rigenerativa, lain chiave green, il turismo, leenergetica, laelettrica e condivisa e"I pacchetti di stimolo all’economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro", afferma il Manifesto proponendo una via innovativa da percorrere per la rinascita dell’Italia. Di qui la necessità di trovare il sostegno di imprese ed opinione pubblica.di maggioranza e di opposizione, nonché ad esponenti delle Istituzioni europee. Fra le 110 imprese aderenti vi sono manager di aziende di primo piano, come l'Ad di, la Brand Manager di(Ecomondo),didididi Illycaffè,dele quale Presidente di di ASSTRA e decine di altri imprenditori e associazioni d'impresa.