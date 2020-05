Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street nonostante 3 milioni di nuove richieste di sussidio alla disoccupazione e mentre si attendono i dati, domani, sui non farm payroll di aprile. I numeri ADP , diffusi ieri, hanno evidenziato lanel settore privato lo scorso mese.A sostenere il sentiment dei mercati contribuisce la notizia di un confronto, nei prossimi giorni, tra idopo il riaccendersi delle tensioni tra i due Paesi, sulla questione della pandemia, alimentando i timori di un nuovoTra gli indici statunitensi, il, sta mettendo a segno un guadagno dell'1,63%; sulla stessa linea, avanza con forza lo, che continua gli scambi a 2.899,47 punti. Su di giri il(+1,66%), come l'S&P 100 (1,5%).(+3,37%),(+3,01%) e(+2,79%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+6,49%),(+4,16%),(+4,01%) e(+3,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,72%.Lettera su, che registra un importante calo dell'1,64%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,58%.Al top tra i, si posizionano(+10,12%),(+6,57%),(+5,97%) e(+4,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,14%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,36%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,59%.