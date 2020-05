Wall Street chiude in forte ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo aver scontato i, che ha visto un crollo di oltre 20 milioni di occupati ad aprile. L'indiceaccusa una flessione dello 0,91% e loperde lo 0,70%, terminando la seduta a 2.848,42 punti. Guadagni frazionali per il(+0,61%); in lieve ribasso lo(-0,43%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-3,51%),(-2,63%) e(-2,31%).Al top tra i(+1,42%),(+1,30%),(+1,03%) e(+0,98%).Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,20%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,66%.In caduta libera, che affonda del 3,19%.(+6,33%),(+5,26%),(+3,40%) e(+3,38%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,80%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,63 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,59%.Sensibili perdite per, in calo del 3,05%.