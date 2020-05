Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

beni di consumo per l'ufficio

DOW

Boeing

Cisco Systems

American Express

United Technologies

Vodafone

Viacom

Tesla Motors

Alexion Pharmaceuticals

Moderna

Equinix

Illumina

Gilead Sciences

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di dove prevaledivisi tra l’ottimismo per la riapertura delle economie globali ed i timori di una nuova ondata dei contagi.Sul fronte macro, l'inflazione frena in aprile centrando le aspettative Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,42%, mentre, al contrario, incolore lo, che continua la seduta a 2.935,21 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(-0,05%), come l'S&P 100 (0,2%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,57%) e(+0,42%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,86%),(+1,75%),(+1,29%) e(+1,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,72%.Al top tra i, si posizionano(+6,10%),(+3,24%),(+2,74%) e(+2,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,01%.scende dell'1,78%.Calo deciso per, che segna un -1,5%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%.