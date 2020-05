Piazza Affari corre sola. Europa debole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, grazie al sostegno dei titoli energetici, finanziari e tlc, al contrario dell principali Borse Europee che restano ancorate ai valori della vigilia, dove prevale cautela sui timori di nuovi contagi in scia alla graduale riapertura delle attività economiche.Sul mercato Forex, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,60%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,64%., con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 4,52%.Sulla parità lo, che rimane a quota +238 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,87%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.avanza dello 0,93%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,39%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 17.559 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,54%),(+3,18%) e(+1,98%).Nel listino, i settori(-3,07%),(-2,61%) e(-1,68%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,77%),(+5,11%),(+4,49%) e(+4,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,59%.Sensibili perdite per, in calo del 2%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,78%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,62%),(+4,29%),(+3,34%) e(+3,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,95%.In apnea, che arretra del 4,33%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,21%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,08%.