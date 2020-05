Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, dopo le indicazioni poco confortanti giunte dal fronte macro, con la pubblicazione dell'degli Stati Uniti, che ha confermato ilTra gli indici statunitensi, ilregistra una variazione pari a -0,06%; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.924,82 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il(+0,27%); senza direzione lo(-0,01%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,09%),(-0,77%) e(-0,61%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,01%),(+1,30%),(+1,20%) e(+0,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,72%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,67%.Al top tra i, si posizionano(+7,92%),(+3,39%),(+3,35%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,90%.Crolla, con una flessione del 3,34%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,19%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,88%.