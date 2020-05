Giornata all'insegna delle vendite per i mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le borse europee chiudono la seduta al ribasso peggiorando la performance già negativa dopo l’avvio debole di Wall Street in scia alle dichiarazioni di Jerome Powell . Il presidente della Federal Reserve ha dichiarato chee soggetto a notevoli rischi. La Banca centrale ha aperto aded ha allontanato le speculazioni sull'adozione di tassi di interesse negativi.Alle indicazioni poco incoraggianti del banchiere si aggiungono iSul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,084. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,76%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 25,58 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +232 punti base, con un calo di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,79%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,56%, pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,51%, e sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,85%., che affonda con una discesa del 2,14%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,35% sul precedente.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-4,05%),(-3,42%) e(-3,00%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,48%),(+2,15%),(+1,32%) e(+1,11%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,21%.In caduta libera, che affonda del 4,43%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,1 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,09%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,30%),(+5,68%),(+3,14%) e(+2,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,56%.Vendite su, che registra un ribasso del 4,18%.Sensibili perdite per, in calo del 4,10%.In apnea, che arretra del 4,08%.