Tassi negativi, Fed non segue le orme di BCE e Bank of Japan

(Teleborsa) -negli ultimi giorni, con il mercato che ha iniziato a scommettere su un cambio di passo cella: l'andamento dei future sui Fed Funds ha già prezzato l'ipotesi di un taglio dei tassi a -0,50% entro 12 mesi. Ma la banca centrale USA ha, incitando invece il Presidenteaggiuntivi rispetto al Piano da 3mila miliardi approvato durante il lockdown.Il numero uno della banca centrale USA, in un discorso in videoconferenza al Peterson Institute, ha tratteggiato un quadro disastroso dell', esposta ae ad une redditi stagnanti.Nonostante ciò, Powell haescludendo l'ipotesi di portare i tassi in negativo. Su questo punto il Presidente è stato chiaro: il giudizio del(Comitato di politica monetaria della Fed)e nessuno dei 17 membri sta "considerando" questa ipotesi, mentre la valutazione èNel motivare questo consenso pressoché unanime e contrario ai tassi negativi, Powell ha fatto cenno aied all'ipotesi diil normale canale di approvvigionamento delle banche, con il quale queste remunerano i depositi, per aggiudicarsi le risorse necessarie a concedere prestiti, lucrando un tasso attivo. Una lezione di politica monetaria in piena regola!Sono state così deluse le, che in risposta alle parole di Powell, ha sollecitato la banca centrale a seguire l'esempio delle "colleghe" europea e giapponese., ha ribadito l'inquilino della casa Bianca, definendo Powell il suo "MIP", appellativo di carattere sportivo che si concede al giocatore che si è messo più in luce.Il presidente poi si è dettodei tassi negativi, aggiungendo "noi siamo a zero, ma altri Paesi hanno tassi negativi e io credo che dovremmo trovarci nella stessa situazione”.C'è da dire che i tassi negativi sono uno, in quando puntano adel sistema finanziario che prende a prestito dai risparmiatori, pagando loro un compenso, e concede prestiti alle imprese per investire, ottenendo un ritorno economico maggiore e lucrando sulla differenza (tassi attivi e passivi).Da qualche anno però: per effetto del trasferimento dei tassi negativi da parte delle banche sui clienti (sta già avvenendo in Germania), chi risparmia deve pagare un prezzo e sarà dunque più propenso ad accelerare i consumi, madi minarne la fiducia e. E quanto lasciato intendere da Powell.C'è chi fa notare che la, affermatasi in questi ultimi anni in Europa e Giappone, è una politica, dove il tasso di invecchiamento della popolazione è elevato, il tasso di risparmio alto e l'impiego del denaro da parte di imprese innovative piuttosto esiguo.. La crisi attuale ha davvero natura temporanea e non strutturale. In questa situazione sarebbe inutile sovvertire i normali canali di trasmissione della politica monetaria, meglio ricorrere a strumenti conosciuti, fornendo liquidità alle imprese, ed attendere che queste tornino ad investire e a far crescere l'economia. L'inerzia provocata dalla crisi sarà superata, la ricchezza tornerà ed anche i posti di lavoro ed i consumi.