A2A, CdA nomina Mazzoncini nuovo Amministratore Delegato e DG

A2A

(Teleborsa) -di. Lo ha nominato il neo consiglio di amministrazione della società, eletto dall'Assemblea dei Soci il 13 maggio scorso e, riuntosi ieri, giovedì 14 maggio, per laIl Consiglio ha conferito a Patuano l’incarico di "curare, in coordinamento con l’Amministratore Delegato per quanto di competenza di quest’ultimo, le relazioni istituzionali e le relazioni esterne ad esse connesse, nonché di promuovere operazioni straordinarie di aggregazione territoriale. All'Amministratore Delegato e Direttore Generale sono statidella società".Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto alla, indicandone i componenti:: Luigi De Paoli (Presidente), Federico Maurizio d’Andrea, Gaudiana Giusti e Christine Perrotti;: Secondina Giulia Ravera (Presidente), Stefania Bariatti e Giovanni Comboni;: Marco Emilio Angelo Patuano (Presidente), Vincenzo Cariello, Fabio Lavini e Maria Grazia Speranza.A2A ha raggiunto un accordo con il direttore generale. Lo comunica la stessa società sottolineando che al DG uscente andrà una buonuscita di 926.652 euro.L'accordo - spiega una nota - prevede "oltre all'erogazione di quanto gia' maturato dal manager a titolo di retribuzione variabile nel 2019, il riconoscimento di un incentivo all'esodo pari complessivamente a 926.652 euro". E' stato firmato anche "un patto di non concorrenza e non sollecitazione fino al 31 ottobre 2020".