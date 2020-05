Itway, ricavi in crescita a 8,9 milioni nel primo trimestre

Itway

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre con ricavi che hanno evidenziato unain termini di volume rispetto ai ricavi registrati nello stesso periodo dell’esercizio precedente, attestandosi a circa 9 milioni di Euro, mentre nel primo trimestre 2019 sono stati registrati circa 7 milioni di Euro. Ebitda ) che è positivo per 460 mila Euro rispetto ai 102 mila Euro dell'analogo periodo 2019. In miglioramento anche il(Ebit) e il, che sono rispettivamente pari a 309 mila Euro e 401 mila Euro in confronto a quanto riportato nello stesso periodo del 2019, nel quale l’Ebit era pari a 5 mila Euro ed il Risultato prima delle imposte era negativo per 125 mila Euro.Ladi Gruppo nel primo trimestre 2020, seppur ancora negativa, migliora di 540 mila Euro, passando da un totale di -3,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 a -2,8 milioni di Euro nel trimestre in oggetto.Le linee guida prevedono che il Gruppo "si focalizzi nel settore della sicurezza, il cui mercato prevede una crescita nel prossimo quinquennio di oltre il 12%, e che vi sia un riposizionamento nell’area prodotti e servizi. Inoltre è prevista una maggiore focalizzazione volta a spingere la crescita di valore delle partecipate 4Science e Be Innova. Si continua nello sviluppo delle operazioni estere anche in area MEA dove il Gruppo è presente attraverso la partecipazione Itway Mena FZC".