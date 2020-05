Piazza Affari sbanda. Confindustria vede nero sull'Italia

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con segni positivi mentre sbanda Piazza Affari che passa in negativo e poi recupera posizionandosi poco sopra la parità dopo leL'azionario europeo è invece sostenuto dalla notizia giunta dalla. Un dato che sta dando assist soprattutto ai titoli dell'industria estrattiva e sugli energetici.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,081. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.733,3 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,60%.Lieve peggioramento dello, che sale a +238 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,83%.in luce, con un ampio progresso dello 0,72%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,35%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,28% sulIn buona evidenza a Milano i comparti(+1,51%),(+1,48%) e(+1,24%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,10%),(-0,84%) e(-0,81%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,86%),(+2,11%),(+2,08%) e(+1,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,75% nel giorno in cui ha alzato il velo sui conti al 31 marzo 2020.In caduta libera, che affonda del 2,65%.di Milano,(+4,64%),(+4,05%),(+3,71%) e(+3,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,07 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,80%.Sensibili perdite per, in calo del 2,79%.