Wall Street apre in rally

(Teleborsa) -, grazie al, che sembrerebbe confermare contagi "sotto controllo" negli Stati che hanno già riavviato l'attività. Ad ispirare ottimismo anche leall'economia.Il Presidente della Fed,, ha confermato la possibilità di unaa causa degli strascichi della pandemia, offrendo il pieno supporto della banca centrale. Frattanto, i democratici al, venerdì scorso, hanno approvato undi spesa, chedemocratica al Senato.Alla Borsa di New York, scambia in deciso rialzo il(+2,93%), che raggiunge i 24.380,12 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza lo, che continua gli scambi a 2.936,02 punti. Sale il(+1,3%), come l'S&P 100 (1,9%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+6,22%),(+4,46%) e(+4,21%).Tra i(+8,64%),(+6,73%),(+6,63%) e(+6,54%).Tra idel Nasdaq 100,(+23,50%),(+11,14%),(+10,36%) e(+7,28%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -2,47%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,24%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,46%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,37%.