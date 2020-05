Borse europee caute. Milano è la peggiore

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dove si confermano perdite frazionali. Ad appesantire Milano sono alcune. Nel panorama europeo accolto con delusione ilche avverte: la ripresa è lontana.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,096. Scende lo, attestandosi a +208 punti base, con un calo di 8 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,63%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,22%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,37%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%. A Milano, forte calo deldi Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,38%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,82%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,82%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -7,95%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,00%.Affonda, con un ribasso del 6,60%.Crolla, con una flessione del 6,33%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,49%),(+1,81%),(+1,79%) e(+1,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,98%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,63%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,39%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,18%.