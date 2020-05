Borse europee in calo. Milano maglia nera

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

alimentare

sanitario

Exor

Enel

Tenaris

Telecom Italia

Banco BPM

Juventus

Zignago Vetro

Falck Renewables

Anima Holding

Garofalo Health Care

Mediaset

Saras

Interpump

Fincantieri

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia, a dispetto dei progressi verso un fondo di rilancio delle economie post lockdown da pandemia del coronavirus.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Lieve aumento dell', che sale a 1.740,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,13%, a 32,18 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +210 punti base, con un decremento di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,63%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Sotto pressione, che accusa un calo dello 0,77%. Scivola, con un netto svantaggio dello 0,89%., che affonda con una discesa del 2,11%.Nel listino, i settori(-8,84%),(-5,91%) e(-5,07%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,21%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,22%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,90%.Pesante, che segna una discesa di ben -8,63 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 7,31%.Sensibili perdite per, in calo del 6,21%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,61%),(+2,64%),(+1,13%) e(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,17%.In apnea, che arretra del 9,03%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,32%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,19%.