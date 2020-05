Brilla il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, che chiude le contrattazioni in forte rialzo,beneficiando dell'ottimismo per la fase 2 e per il vaccino sviluppato da moderna, che ha diffuso ieri risultati positivi dalla prima sperimentazione. Ilfa un balzo del 3,85%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per lo, che termina a 2.953,91 punti. Effervescente il(+1,96%), come l'S&P 100 (2,6%).(+7,55%),(+6,61%) e(+5,32%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+12,86%),(+9,80%),(+9,51%) e(+7,95%).Tra i(+21,42%),(+19,96%),(+17,38%) e(+12,85%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,66%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,92%.Affonda, con un ribasso del 2,85%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,97%.