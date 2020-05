Mondo TV sigla accordo per canale bambini su Samsung TV

Mondo TV

(Teleborsa) -per il lancio in autunno di unsotto il brand "Mondo TV" all’interno del servizio, offerto in bundle sugli apparecchi Samsung in Italia.La collaborazione prevede un(revenue share) derivanti dall’offerta ditra i programmi della Mondo TV all’interno del servizio. Il contratto prevede unaLa società si dice impossibilitata a fare previsioni certe dei ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria connessa al canale, ma sottolinea che l’accordo ha alte potenzialità, soprattutto alla luce della crescita del servizio in Italia grazie alla diffusione dei dispositivi Samsung nel nostro paese.