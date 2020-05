Milano scende, l'Europa fa peggio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che viene frenata dall'andamento pesante dei titoli bancari. Il, pur recuperando,L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,097. Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +213 punti base, mostrando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,66%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,34%, seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,91%, sotto pressione, che accusa un calo dell'1,00%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,83%.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,87%.Brilla, con un forte incremento (+2,53%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,13%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,55%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,39%.Crolla, con una flessione del 3,08%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,01%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,79%.