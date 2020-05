Opening Bell stonata per Wall Street dopo i dati sul lavoro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo secondari

energia

beni industriali

sanitario

Boeing

Raytheon Technologies

Travelers Company

Walgreens Boots Alliance

Goldman Sachs

Walt Disney

United Health

Visa

Ross Stores

Bed Bath & Beyond

Viacom

American Airlines

Moderna

Illumina

Analog Devices

Biogen

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street, come peraltro anticipato dall'andamento debole dei futures sugli indici statunitensi. A pesare sul sentiment degli investitori è l', dopo che il Senato americano ha approvato una norma che potrebbe impedire alcune aziende cinesi di essere quotate sulla borsa USA.Intanto daiè emersa la preoccupazione del governatoreper le condizioni attuali dell'economia americana, ma anche per quelle future.Sul fronte macro, attenzione alle tante statistiche in agenda oggi, tra cui loltre ai consueti numeri settimanali sui sussidi alla disoccupazione Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.590,93 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.972,52 punti. Senza direzione il(+0,12%), come l'S&P 100 (0,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,74%),(+0,73%) e(+0,52%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,61%.Tra i(+4,88%),(+2,25%),(+1,75%) e(+1,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,96%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,65%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,10%),(+3,70%),(+3,24%) e(+2,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,84%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,79 punti percentuali.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,92%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,43%.