Rosso a Wall Street su tensioni USA-Cina

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta in moderato ribasso, con il sentiment degli investitori penalizzato dallee daiTra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,32%; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,61%, scambiando a 2.953,37 punti. In discesa il(-0,82%), come l'S&P 100 (-0,6%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,25%),(-1,00%) e(-0,95%).Tra i(+5,02%),(+3,53%),(+3,43%) e(+0,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,16%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,70%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,33%.Affonda, con un ribasso dell'1,28%.(+11,93%),(+6,16%),(+3,24%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,95%.Crolla, con una flessione del 3,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,46%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,34%.