Borse europee in rally orfane di Londra

(Teleborsa) - Proseguono positive le principali borse europee, confermando la buona impostazione dell'avvio, in scia anche allasulle attese di un, che consisterà soprattutto in aiuti finanziariGli scambi sono previsti deboli per via delleper festività.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,089. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,29%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,51%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +209 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,59%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,4%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,91%., con ilche avanza a 17.464 punti.(+3,83%),(+2,75%) e(+2,27%) in buona luce sul listino milanese.Tra idi Milano, in evidenza(+5,09%),(+3,75%),(+2,87%) e(+2,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,56%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,23%),(+5,11%),(+5,05%) e(+3,93%).Dal lato dei ribassi, scivola, con un netto svantaggio dell'1,23%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,95%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%.