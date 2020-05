Borsa di Milano prosegue in rialzo con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, fruttando il sentiment positivo che sta permeando gli scambi in questi ultimi giorni. Le speranze di una ripresa più veloce spingono in particolare il comparto industriale, che è fra i migliori a Milano.L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,098. In discesa lo, che retrocede a quota +200 punti base, con un decremento di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,56%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,69%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,08%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,02%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,83% suldi Piazza Affari, su di giri(+6,08%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,72%.Effervescente, con un progresso del 5,53%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,63%.La peggiore performance è quella di, che registra -6,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,43%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,31%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,28%.Tra i(+6,71%),(+5,45%),(+5,22%) e(+4,54%).