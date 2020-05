Italgas, acquista 15% in Reti Distribuzione

Italgas

(Teleborsa) -rafforza la sua presenza in Piemonte grazie all'accordo sottoscritto con AEG Coop (Azienda Energia e Gas Società Cooperativa), attiva nella vendita e nella distribuzione del gas naturale con sede a Ivrea, per l'acquisizione del 15% della controllata Reti Distribuzione.Reti Distribuzione, il cui capitale sociale è detenuto interamente da AEG Coop, opera al servizio di 49 Comuni per 32.000 punti di riconsegna distribuiti prevalentemente a Ivrea e nei territori limitrofi.Ildefinito per il 15% del capitale sociale di Reti Distribuzione è pari a 4,56 milioni di euro.