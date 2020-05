Wall Street positiva su ottimismo ripresa economica

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

beni industriali

energia

Raytheon Technologies

Goldman Sachs

JP Morgan

DOW

American Airlines

Tripadvisor

Bed Bath & Beyond

Mattel

Moderna

Regeneron Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals

Activision Blizzard

(Teleborsa) - Wall Street taglia il traguardo di metà seduta grazie all'ottimismo degli investitori per il rilancio dell’attività economica e alle speranze di un potenziale vaccino contro il coronavirus. Passa in secondo piano l’acuirsi delle tensioni tra USA e Cina.Sul fronte macroeconomico, sotto il consensus l’indice del distretto Fed di Chicago sull’attività nazionale, mentre i dati sulle vendite di nuove abitazioni sono risultati migliori delle stime.Tra gli indici statunitensi, il, sta mettendo a segno un guadagno del 2,68%; sulla stessa linea, avanza con forza lo, che continua gli scambi a 3.011,95 punti. Guadagni frazionali per il(+0,66%), come l'S&P 100 (1,6%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+5,07%),(+4,50%) e(+3,01%).del Dow Jones,(+8,24%),(+7,41%),(+7,16%) e(+6,44%).Tra idel Nasdaq 100,(+13,81%),(+13,53%),(+12,54%) e(+9,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,01%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,46%.In caduta libera, che affonda del 3,71%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,5 punti percentuali.