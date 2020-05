Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre sembra più deciso il passo rialzista delle altre borse di Eurolandia. L'attenzione degli investitori è concentrata sulla proposta della Commissione UE sul " Recovery Fund ", il fondo pensato per rispondere in maniera ambiziosa allo choc economico più severo della storia europea.Sul mercato valutario, stabile l', che scambia sui valori della vigilia a 1,098. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.709,3 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,75%), che ha toccato 33,75 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +198 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,53%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,87%. Denaro su, che registra un rialzo dello 0,93%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,96%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 17.859 punti.(+2,36%),(+1,28%) e(+1,20%) in buona luce sul listino milanese.Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,94%),(-2,21%) e(-1,27%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,06%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,97%.Decolla, con un importante progresso del 2,63%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,54%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,01%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,6 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,66%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,20%.di Milano,(+14,46%),(+8,48%),(+5,62%) e(+3,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,73%.Sensibili perdite per, in calo del 3,22%.In apnea, che arretra del 3,04%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,46%.