Piccoli passi per Piazza Affari, mentre Eurolandia festeggia

(Teleborsa) -, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro. Negli USA, sostanzialmente stabile loL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,097. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,56%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-4,83%), che ha toccato 32,69 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +190 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,48%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,33%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,26%, e brilla, con un forte incremento (+1,79%).Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,28% a 17.910 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 19.603 punti. Sulla parità il(+0,19%); variazioni negative per il(-1,33%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,62%),(+1,77%) e(+1,44%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-6,34%),(-4,58%) e(-0,80%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,68%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,08%.Su di giri(+3,76%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,68%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -12,18%.In caduta libera, che affonda del 7,84%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,32 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,71%.di Milano,(+15,17%),(+6,53%),(+4,57%) e(+4,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,60%.Sensibili perdite per, in calo del 3,51%.In apnea, che arretra del 2,92%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,59%.Tra lepiù importanti, i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Spagna (il precedente era -0,7%), previsto domani dopo le 09:00. L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) misura le variazioni dei prezzi dei beni e de servizi acquistati dai consumatori su un periodo predefinito.In Italia verrannoalle 12:00 di domani. L'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) indica la variazione del prezzo di merci e materie prime acquistate dai produttori. L'indice è un indicatore anticipatore dell'inflazione dei prezzi al consumo.È previsto dall'Italia l', atteso domani alle 12:00.