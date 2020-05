Wall Street chiude in rally

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street, nel giorno in cui la Borsa di New York ha riaperto le porte ai trader, un po' pochini per la verità. Ma l'euforia del Presidente Trump sull'andamento dei malati di Covid-19 e del mercato è stata contagiosa. Iltermina in rialzo del 2,17%; sulla stessa linea, loguadagna l'1,23% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.991,77 punti. In lieve ribasso il(-0,26%); in rialzo lo(+0,81%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+5,04%),(+4,24%) e(+2,91%).del Dow Jones,(+8,97%),(+7,48%),(+7,42%) e(+7,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,06%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,68%.Al top tra i, si posizionano(+15,57%),(+14,85%),(+11,79%) e(+10,97%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -16,36%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,48%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,33%.In caduta libera, che affonda del 4,21%.