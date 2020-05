Azzolina: a breve due documenti su riapertura scuole a settembre

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Istruzione presenterà. È quanto garantito dalla Ministra Lucia Azzolina nel corso di un question time al Senato. "Garantiremo la massima sicurezza e la continuità didattica., il documento è alle limature finali e verrà adottato nelle prossime ore ed anche il documento della task force del ministero dell'Istruzione sarà presentato a breve", ha spiegato la Ministra.Come evidenziato dalla Ministra, nel decreto legge Rilancio il Governo ha disposto un Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con unoper interventi che puntano a garantire lo svolgimento del prossimo anno scolastico in condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica."Saranno costituiti Tavoli di lavoro regionali, al fine di monitorare la situazione territoriale, con la collaborazione, oltre che dei Sindacati, anche degli Enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile", ha dichiarato Lucia Azzolina."La riapertura delle scuole a settembre è una esigenza ed un obiettivo condiviso da tutto il governo.", ha assicurato la titolare del Ministero dell'Istruzione., la Ministra ha spiegato che "è una priorità fondamentale e ineludibile. Stiamo lavorando con gli Uffici scolastici regionali e i sindacati, abbiamo siglato protocolli e attivato un help desk per raccogliere quesiti e fornire assistenza e supporto anche amministrativo". Lucia Azzolina ha sottolineato che leche andranno per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali e per la pulizia dei locali.: con le misure previste dal decreto Rilancio salgono a quasi 80mila le assunzioni previste se si contano anche le quattro procedure concorsuali banditi dal Ministero lo scorso 28 aprile.: "abbiamo fatto sì che si prevedesse il rimborso delle somme o voucher, con una distinzione tra classi terminali e classi intermedie".