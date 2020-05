Borse europee toniche. Milano in pole con banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa anche meglio degli altri listini continentali grazie all'ottimo andamento dei bancari.A sostenere il sentiment di mercato concorree soprattutto per il, che dovrà contribuire a dare uno slancio alle economie di Eurolandia.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,54%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.723 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%.Torna a scendere lo, attestandosi a +184 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,42%.in luce, con un ampio progresso dell'1,06%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,21%, e svettache segna un importante progresso dell'1,76%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo del 2,46%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 20.073 punti. Effervescente il(+1,8%), come il FTSE Italia Star (2,8%).In buona evidenza a Milano i comparti(+6,39%),(+6,22%) e(+3,57%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 16,28%.Brilla, con un forte incremento (+8,19%).Ottima performance per, che registra un progresso del 6,47%.Exploit di, che mostra un rialzo del 5,83%.In rosso su, che registra un -1,23%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,68%),(+8,35%),(+7,29%) e(+6,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -3,65%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,19%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,08%.