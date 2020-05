Brilla il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

beni industriali

beni di consumo per l'ufficio

American Express

Goldman Sachs

JP Morgan

Caterpillar

Wal-Mart

Micron Technology

Tractor Supply

American Airlines

Tripadvisor

Moderna

Nvidia

Facebook

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, con ilche mostra in chiusura un balzo del 2,21%; sulla stessa linea, loguadagna l'1,48% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 3.036,13 punti. In moderato rialzo il(+0,55%), come l'S&P 100 (1,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+4,34%),(+3,34%) e(+1,56%).del Dow Jones,(+7,49%),(+6,96%),(+5,76%) e(+4,28%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,11%.Al top tra i, si posizionano(+7,97%),(+7,69%),(+7,54%) e(+6,79%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,58%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,21%.Calo deciso per, che segna un -1,32%.