Pioggia di acquisti a Wall Street

(Teleborsa) -, superando l'effetto psicologico provocato dalla revisione al ribasso del PIL , con gli operatori che si concentrano sulle probabilità di ripresa offerta dalla Fase 2. Ilavanza a 25.741,34 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi avviata martedì scorso; sulla stessa linea loguadagna l'1,04% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.067,83 punti. Sale il(+1,33%), come l'S&P 100 (1,1%).(+2,81%),(+2,18%) e(+1,60%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,04%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,89%),(+2,72%),(+2,46%) e(+2,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,46%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,85%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,84%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,65%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,66%),(+8,46%),(+8,20%) e(+6,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,78%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,26%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,93%.Affonda, con un ribasso del 3,16%.