Wall Street parte all'insegna della cautela

(Teleborsa) -, dopo l'uscita di una serie diperlopiù negativi ed in scia allea causa di Hong Kong.Sul fronte macro, pesano la revisione al ribasso del PIL ed il debole dato degli ordini di beni durevoli , mentre arrivanoL'indicesale dello 0,37% e lofa un piccolo passo in avanti dello 0,21% a 3.042,56 punti. Senza direzione il(-0,05%).(+1,68%),(+1,41%) e(+0,82%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,11%) e(-0,51%).Tra i(+3,21%),(+1,97%),(+1,73%) e(+1,60%).La peggiore è, che segna un -2,03%.scende dell'1,59%.Calo deciso per, che segna un -1,49%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,02%.Tra i(+9,86%),(+6,83%),(+6,09%) e(+3,24%).Dal lato opposto, che registra un -5,09% dopo l'annuncio di tagli al management ed al personale Lettera su, che registra un importante calo del 3,30%.Affonda, con un ribasso del 3,09%.Crolla, con una flessione del 2,67%.