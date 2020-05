Wall Street apre gli scambi incerta

Dow Jones

(Teleborsa) -, in attesa dellasul caso Hong Kong, che sta tenendo in tensione il mercato da ieri. Il dato suiconferma le attuali difficoltà dell'economi americana, che colpiscono soprattutto i consumi. Sono attesi fra poco altri dati fra cui la fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan.A New York, si muove sotto la parità il, che scende dello 0,35% a 25.312,85 punti, mentre losi posiziona a 3.025,61 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,38%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,1%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,95%),(-0,88%) e(-0,85%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,73%),(+0,62%),(+0,55%) e(+0,53%).La peggiore è, che scivola del 2,44%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,70%.Al top tra i, si posizionano(+3,82%),(+3,24%),(+1,54%) e(+1,36%).Fra peggiori, che continua la seduta con -2,50%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,43%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,06%.scende dell'1,82%.