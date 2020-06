Borse europee e Piazza Affari aprono in rally

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che si allinea all'ottima performance delle borse europee, in un buon inizio di settimana in scia ai mercati asiatici . A rassicurare gli investitori la constatazione che lasu Hong Kong. Trump non ne ha fatto cenno. Un supporto è arrivato anche dal miglioramento del PMI cinese L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,22%. In discesa lo, che retrocede a quota +189 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,44%.chiusa per festività la borsa di, mentre appaiono tonicje, che segna un forte rialzo dello 0,95%, eche avanza dell'1%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,83%.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 9,22% dopo che Delfin ha chiesto di salite al 20% Effervescente, con un progresso del 3,82%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,50%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,90%.La peggiore è, che segna un -4,77%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,76%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,17%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%.di Milano,(+4,98%),(+4,07%),(+3,46%) e(+3,46%).Crolla, con un -14,57% sulla richiesta di ricapitalizzazione formulata dall'IVASS Affonda, con un ribasso del 2,24%.Crolla, con una flessione del 2,06%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,99%.