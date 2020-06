Piazza Affari maglia rosa in Europa. In luce Mediobanca

Euro / Dollaro USA

spread

Londra

Parigi

FTSE MIB

Mediobanca

Banco BPM

Leonardo

CNH Industrial

Diasorin

Amplifon

Pirelli

Campari

Tinexta

Danieli

Banca MPS

Italmobiliare

Cattolica Assicurazioni

doValue

Tamburi

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, ma la giornata è caratterizzata da scambi bassi in un clima pre-festivo. La chiusura di alcune borse, fra cui quella di, per la, sottolinea questo clima, mentre si digerisce il contesto incerto dipinto daiL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Scende lo, attestandosi a +190 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,45%.aperti oggi, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,34%, e denaro su, che registra un rialzo dell'1,33%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,23%, a 18.422 punti.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'8,53%, in scia alla richiesta di Delfin di salire attorno al 20% del capitale Effervescente, con un progresso del 4,61%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,57%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,48%.I più forti ribassi, invece, si segnala, che continua la seduta con -5,15%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,49%.scende dell'1,01%.Tra i(+5,19%),(+4,29%),(+3,35%) e(+3,11%).La peggiore +è, che segna un -18,88% dopo che l'IVASS ha chiesto una ricapitalizzazione Tonfo di, che mostra una caduta del 3,06%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,51%.Affonda, con un ribasso del 2,46%.