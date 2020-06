Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,36% a 25.566,83 punti, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 3.060,62 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,08%), come l'S&P 100 (0,2%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,67%),(+0,96%) e(+0,79%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,45%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,54%),(+2,34%),(+2,27%) e(+1,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,66%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,57%.Al top tra i, si posizionano(+3,24%),(+2,61%),(+2,00%) e(+1,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,62%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,30%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,27%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,94%.