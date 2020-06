Wall Street chiude in frazionale rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) -, sulle speranze di ripresa dell’economia globale, che hanno controbilanciato le tensioni sociali in USA e ile relazioni complicate fra Stati Uniti e Cina. L'indicetermina a 25.475,02 punti; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 3.055,73 punti. In frazionale progresso il(+0,45%), come l'S&P 100 (0,2%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,68%),(+1,16%) e(+1,07%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,01%.del Dow Jones,(+3,69%),(+2,11%),(+1,79%) e(+1,76%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,18%.Affonda, con un ribasso del 2,79%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,70%.Tra idel Nasdaq 100,(+13,33%),(+7,56%),(+7,38%) e(+5,81%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,20%.Crolla, con una flessione del 3,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,28%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,18%.