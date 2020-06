A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street come peraltro attesa anticipata dall'andamento rialzista dei futures statunitensi. Sul fronte macroeconomico, la stima ADP di maggio ha rilevato, nel settore privato USA, una perdita di posti di lavoro per 3,8 milioni inferiore ai 9 milioni attesi dal mercato.Il sentiment degli investitori viene sostenuto dalle speranze di ulteriori stimoli da parte di governi e banche centrali e di una rapida ripresa dalla crisi del, che fanno passare in secondo piano le crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e le violente proteste in America.Sulle prime rilevazioni, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,91%, a 25.976,92 punti; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.107,15 punti. Poco sopra la parità il(+0,23%), come l'S&P 100 (0,6%).(+2,34%),(+2,08%) e(+1,86%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+3,52%),(+2,93%),(+2,52%) e(+2,31%).(+6,84%),(+6,43%),(+4,77%) e(+4,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,11%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,31%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,24%.