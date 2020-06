La Borsa di New York cavalca l'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street si avvicina al traguardo di metà seduta con segni positivi, con gli addetti ai lavori che guardano con ottimismo alle riaperture di attività post lockdown.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dell'1,49%; sulla stessa linea, loguadagna l'1,04% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.112,78 punti. Pressoché invariato il(+0,14%); leggermente positivo lo(+0,69%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,73%),(+3,17%) e(+2,15%). Il settore, con il suo -0,56%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+8,72%),(+5,53%),(+5,05%) e(+4,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,89%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,35%),(+7,81%),(+7,28%) e(+6,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,04%.Crolla, con una flessione del 3,90%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,01%.