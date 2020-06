Wall Street chiude in deciso rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,05% sul; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla viglia arrivando a 3.080,82 punti. Leggermente positivo il(+0,61%), come l'S&P 100 (0,8%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,65%),(+1,76%) e(+1,29%).del Dow Jones,(+5,10%),(+2,38%),(+2,34%) e(+2,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,15%.Tra i(+6,15%),(+4,08%),(+3,56%) e(+3,45%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,72%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,02 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,74%.Sensibili perdite per, in calo del 2,53%.