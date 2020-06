Borse europee, i numeri verdi prevalgono su quelli rossi

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Le contrattazioni oltreoceano proseguono all'insegna dell'euforia, lo, che balza del 2,87%.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,31%. Crollo dell'(-2,08%), che ha toccato 1.678 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 4,92%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,41%.acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,36%, effervescente, con un progresso del 2,25%, e incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,71%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo del 2,82%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,68% avanza a quota 22.008 punti. Su di giri il(+2,04%), come il FTSE Italia Star (1,0%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+6,26%),(+5,21%) e(+4,56%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,67%.Tra idi Milano, in evidenza(+9,81%),(+9,73%),(+9,47%) e(+8,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,71%.In apnea, che arretra del 2,86%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,33%.del FTSE MidCap,(+14,36%),(+8,54%),(+7,91%) e(+7,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,00%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,08%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,02%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%.Tra lepiù importanti, i mercati sono in attesa del PIL del Giappone (il precedente era -1,8%), previsto lunedì dopo le 00:50, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di -1,7%. Il PIL, Prodotto Interno Lordo, indica il valore dei beni e dei servizi prodotti in un anno dall'economia di un paese. E' un importante indicatore dello stato dell'economia.Alle 08:00 di lunedì verrà distribuito il dato sulla Produzione industriale(valore previsto: -7,5%). La produzione industriale misura la variazione, al netto dell'inflazione, della produzione manufatturiera, delle miniere e dei servizi. Valori superiori alle previsioni vanno interpretati come positivi dal punto di vista monetario.I mercati sono in attesa del PIL dell'Unione Europea (il precedente era 0,1%), previsto martedì dopo le 11:00.