Prese di profitto per le Borse europee, a Milano focus ancora sulle banche

(Teleborsa) -, dopo aver archiviato ieri una seduta positiva trainata dal solido andamento degli indici americani, dopo i dati sull'occupazione statunitensi superiori alle attese. La giornata è priva di grandi spunti e volumiper lain occasione del Giorno dell'Indipendenza. Preoccupano i nuovi dazi statunitensi, dopo che il presidente USA Donald Trump ha dichiarato che la sua amministrazione inizierà a inviare lettere ai partner commerciali oggi, stabilendo. Trump ha detto ai giornalisti che venerdì sarebbero state inviate "10 o 12" lettere, con ulteriori lettere in arrivo "nei prossimi giorni". "Il loro valore varierà da dazi del 60 o 70% a dazi del 10 e 20%", ha aggiunto.Sul, in Germania gli ordinativi all'industria sono calati più delle attese a maggio, in Francia la produzione industriale è diminuita inaspettatamente a maggio, in Spagna la produzione industriale ha accelerato a maggio, in Eurozona i prezzi alla produzione hanno segnato a maggio un -0,6% su mese e un +0,3% su anno.Per quanto riguarda la, la presidente della BCE ha detto che "siamo impegnati a raggiungere l'obiettivo del 2% e faremo tutto il necessario - per usare una formula molto famosa - per assicurarci che rimanga a quel livello - ha affermato - Al momento siamo circondati da molta incertezza, molta imprevedibilità". Idell'ultima riunione della BCE pubblicati ieri hanno segnalato la preoccupazione per il rapido e significativo apprezzamento dell'euro., dopo cheha deliberato un aumento del corrispettivo dell'offerta pubblica di scambio (OPS) suaggiungendo una componente cash di 1 euro, eha dichiarato che assicurarsi almeno il 35% del capitale dinell'ambito della sua offerta di acquisizione sarebbe sufficiente per ottenere il controllo effettivo.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,178. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.335 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 66,27 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +84 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con ilpari al 3,35%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,71%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,29%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,94%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,64%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 42.158 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,61%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo il(-0,46%).di Piazza Affari, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,48%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,85%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,56%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,81%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,70%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,39%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,38%.di Milano,(+1,47%),(+1,08%),(+0,80%) e(+0,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,92%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,89%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.