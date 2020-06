Mattarella: "Grande apprezzamento per piano BCE"

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica,, ha espresso "per le ulteriori decisioni assunte dalla Banca Centrale Europea".È quanto si legge in una nota emessa dal Quirinale al termine del colloquio del Capo dello Stato con il Governatore della Banca d'Italia,, in merito al rafforzamento del piano pandemico , il cosiddetto PEPP, con ulteriori 600 miliardi e la sua estensione di altri sei mesi."La BCE, sotto la guida della sua Presidente,, prosegue un'azione che, insieme a quella della Commissione Europea, sostiene con efficacia l'impegno per la ripresa delle economie dei Paesi dell'Unione colpite dagli effetti della pandemia, rafforza l'Eurozona e il ruolo delle istituzioni europee", conclude la nota.