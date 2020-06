Wall Street chiude seduta brillante

Dow Jones

(Teleborsa) -chiude le contrattazioncontinuando ache segue lo shock economico provocato dalla pandemia di Covid-19. A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,7%), che raggiunge i 27.572 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata il 1 di questo mese; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,20% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In rialzo il(+0,79%), come l'S&P 100 (1,1%).(+4,32%),(+2,64%) e(+1,97%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+12,19%),(+4,41%),(+3,68%) e(+3,59%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,04%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+9,25%),(+7,26%),(+7,08%) e(+6,28%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,18%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,53%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,44%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,40%.