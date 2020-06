Piano UE, Gualtieri insiste: "Recovery non sia ridimensionato"

(Teleborsa) -di rilancio per l'economia a seguito della pandemia Covid-19. Seproposto dalla Commissione UE, itornano a chiedere un piano molto diverso, basato su prestiti e niente risorse a fondo perduto, portandosi dietro anche l'di Viktor Orban."L'Italia sostiene un Recovery plan ambizioso e rivolto al futuro. La proposta della Commissione è un compromesso equilibrato e non deve essere ridimensionata. Adesso al lavoro su investimenti e riforme", ha scritto su Tiwitter il ministro dell'Economiache, con una proposta inviata dal Parlamento, chiede all'UE un Recovery fund che preveda un forte legame tra le riforme strutturali e ripresa, che contribuisca alla transizione verde e digitale, e che sia distribuito in base all'impatto reale della crisi del coronavirus, con prestiti a scadenze chiare e non sovvenzioni., che parla di unin termini di volume ma anche di contenuto", come ha dichiarato il ministro delle Finanze austriaco,a margine dell'Ecofin. "Dobbiamo sapere come e da chi verrà rimborsato il debito" previsto con "le sovvenzioni", ha detto Bluemel che ritiene la scelta di concedere principalmente aiuti "una valutazione sicuramente sbagliata" da parte di Bruxelles.perché "in sostanza è stato", come ha detto il ministro delle Finanze ungherese,, in un video postato sulla sua pagina Facebook a margine dell'Ecofin."L'Ue deve agire in maniera equa e proporzionata per mitigare il danno" economico "causato dalla pandemia", ha sottolineato, sostenendo che il piano Ue "potrebbe comportare un onere aggiuntivo per le economie più piccole e meno sviluppate".Anche la"Preferiremmo che i principi guida e in particolare per l'allocazione delle risorse fossero i reali effetti della pandemia e le necessità di ripresa" degli Stati membri, ha dichiarato il neo ministro delle Finanze finlandese, Matti Vanhanen, al termine dell'Ecofin, a cui ha partecipato dopo il suo giuramento in mattinata.