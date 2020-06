Piazza Affari gira in rosso con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che girano in negativo in mattinata, a conferma che il recupero aveva carattere perlopiù tecnico ed era dovuto a ricoperture. Laimpone in vista delle, anche se non si attendono nuove misure di politica monetaria, solo qualche chiarimento in più dal Presidente Powell sull'economia.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +177 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,45%.fiacca, che mostra un decremento dello 0,39%, discesa modesta per, che cede lo 0,29%, debole, con un calo frazionale dello 0,22%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,45%. Al buon andamento del settore(+1,88%), si contrappone la debolezza dei(-1,15%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+2,37%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,12%.Seduta positiva per, che riflette un moderato aumento dello 0,93%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,84%.Fra i peggiori, che continua la seduta con -4,42%.Sensibili perdite per, in calo del 2,44%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,43%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,37%.